Трамп снял гриф "секретно" с информации о зарплате сотрудников Белого Дома

Данные о зарплате персонала Белого Дома будут открыты для широкого доступа.

Об этом говорится на официальном сайте структуры.

Как утверждают в администрации главы американского государства, такой шаг был предпринят по личному распоряжению нового президента США Дональда Трампа.

"Соответствующие записи будут размещаться на интернет-странице по мере поступления от него необходимых распоряжений", - отмечено в документе.

Независимые аналитики уже назвали такое решение Д. Трампа "революционным": ранее доходы сотрудников Белого Дома, включая их зарплату и социальные выплаты, находились под грифом "секретно". Тем не менее, местные спецслужбы полагают, что принятые меры повредят национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, Д. Трамп принял президентскую присягу 20 января. Несмотря на то, что официально его первый рабочий день начнется только в ближайший понедельник, миллиардер-республиканец уже подписал ряд важных государственных документов.