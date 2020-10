Трамп спростував чутки про стан свого здоров'я

Президент США Дональд Трамп вперше за час своєї хвороби створив повідомлення в Twitter, спростувавши спекуляції на тему його здоров'я.

"Лікарі, медсестри і всі, хто працює в медичному центрі Уолтера Ріда, а також інших установах, які приєдналися до них, вражають уяву! За останні 6 місяців досягнуто величезного прогресу в боротьбі з цією чумою. З їх допомогою я відчуваю себе добре! ", - написав Трамп.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING !!! Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Трамп знаходиться у важкому стані і наступні 48 годин стануть вирішальними в його боротьбі з коронавірусом.

При цьому лікар Трампа розповів про те, що президенту зробили ін'єкцію з антитіл від коронавірусу. Підготував/ла : Оксана Лебедина