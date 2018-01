Трамп: США по глупости передали Пакистану более $33 миллиардов финпомощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна совершила глупость, оказав финансовую помощь Пакистану.

Свое мнение он выразил в Twitter, аргументировав его в тем, что Пакистан предоставляет убежище для террористов.

"Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они обеспечивают безопасность для террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Более этого не будет!", - написал Трамп.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пакистан должен пересмотреть свою политику в отношении терроризма, иначе Вашингтон лишит эту страну статуса союзника. По его словам, в США знают о том, что террористы получают убежище в Пакистане, где планируют свои нападения на американских военных и должностных лиц США.

"Мы готовы работать с ними, чтобы помочь им защитить себя от этих террористических организаций", - отметил Тиллерсон.

В августе 2017 года Дональд Трамп заявил, что Пакистан многое "выиграет" от партнерства с США и многое может потерять, "если продолжит помогать преступникам и террористам".