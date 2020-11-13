Трамп і "сценарій Лукашенко"

Президент США не хоче просто так залишати Білий дім після того, як він програв на виборах. Подарунок на прощання автократам у всьому світі?

Паралелі вражають: президент сам оголошує себе переможцем - хоча про це не говорять результати виборів. Люди в країні виходять на вулицю, щоб виступити за визнання своїх голосів. І, нарешті, лунає гучний заклик західного світу до того, щоб президент, який все ще займає свою посаду, визнав демократичну реальність.

Про яку країну йдеться? Взагалі-то недавно такою поведінкою привернув увагу міжнародних ЗМІ Олександр Лукашенко в Білорусії. (...)

І принаймні подібні випадки відомі Роберту Мугабе у Зімбабве, Ніколасу Мадуро у Венесуелі та Слободану Мілошевичу в Сербії. Але зараз це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який вперто відмовляється визнати результат виборів у своїй країні.

Завдяки своїй блокаді проти вступу Джо Байдена до Білого дому, нинішній президент явно порушує довгі демократичні традиції в США.

На міжнародному рівні це особливо пікантно: знову і знову політики США наполягали на зарубіжних справах, таких як Білорусь, щоб визнати результат чесних та вільних виборів. Піднятий вказівний палець був там швидко. Те, що тепер їм доводиться дивитися всередину себе на цю вимогу, є новиною.

Збиток, нанесений політичним "бульдозером" Трампом зовнішній і внутрішній політиці, величезний. І експерти припускають, що він цілком може бути довгостроковим: небажання Трампа поступатися місцем "створить нову модель" для однодумців-популістів в Європі та в інших регіонах, вважає Іван Крастев з "Нью-Йорк Таймс".

«Коли Трамп переміг у 2016 році, урок полягав у тому, що можна довіряти демократії», - аналізує експерт по Східній і Центральній Європі Інституту гуманітарних наук у Відні.

«Тепер вони більше не будуть довіряти демократії та зроблять все, щоб залишитися при владі». Політолог каже про «сценарії Лукашенко», в якому глави уряду або президенти проводять формальні вибори - але ніколи більше не програють.

Майкл Макфол, який обіймав посаду посла США в Росії при президенті Бараку Обамі, йде на крок далі. Він описує "відмову президента прийняти результати виборів" як "його прощальний подарунок автократам у всьому світі".

А гарвардський історик Сергій Плохій називає поведінку Трампа абсолютно безпрецедентним серед глав держав і урядів західних демократій: «Навіть в умовах військової диктатури правителі в більшості випадків визнають результати виборів і йдуть, коли програють їх».

Це правда, що Трамп, як і багато автократи, роками переслідував громадян помилковими заявами та справжньою брехнею. Але президентські вибори були чесними й вільними - не в останню чергу завдяки вільній пресі, сильної та незалежної судової системи й абсолютно надійним посадовим особам, які проводять вибори. Крім того, як опозиційна партія в США, Демократична партія майже така ж широка, як і республіканці Трампа.

У випадку з Білоруссю, до речі, президента Лукашенка особливо різко критикував держсекретар США Майк Помпео. Він вважав, що його перемога - це просто шахрайство.

«Ми виступили проти того, щоб він оголосив себе президентом. Ми знаємо, чого хоче народ Білорусі. Вони хочуть чогось іншого ». Після перемоги Байдена на виборах в США ці слова тепер мають нове значення.

За матеріалами Tagesspiegel