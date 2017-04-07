Трамп: Удар по Сирии сделан в интересах безопасности США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 7 апреля отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой правительственные войска Асада совершили химическую атаку в провинции Идлиб

По его словам, это решение отвечает "интересам национальной безопасности" США, сообщает УНИАН.

"Сегодня я приказал провести военный удар в Сирии целям, откуда осуществлялась химическая атака", - заявил президент США в телеобращении.

"Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН", - пояснил Трамп.

Как сообщала "ДС", в пятницу Вооруженные силы США выпустили крылатые ракеты по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки человек, в том числе дети.