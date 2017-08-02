Трамп указал на "существенные недостатки" закона о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал почти единогласно принятый обеими палатами Конгресса закон об усилении санкций против России, Ирана и КНДР, но подписал его, сообщает ABC.

В частности, Трамп заявил, что закон содержит "некоторые неконституционные положения", а конгрессмены поспешили проголосовать за него.

"Хотя я выступаю за жесткие меры по наказанию и сдерживанию агрессивного и дестабилизирующего поведения со стороны Ирана, Северной Кореи и России, этот акт содержит существенные недостатки", - подчеркнул президент США.

Он также выразил надежду, что Конгресс "воздержится от использования подписанного закона для того, чтобы помешать совместной с европейскими партнерами работе по стабилизации ситуации в Украине и устранению непредвиденных последствий для американских предприятий, наших друзей и союзников", сказано в пресс-релизе, распространенном Белым домом во вторник, 8 августа.

Трамп пояснил, что, несомтря на изъяны, подписал закон ради сохранения "национального единства".

JUST IN: Pres. Trump issues signing statement calling Russia sanctions bill "significantly flawed." https://t.co/zkcYjFzoF3 pic.twitter.com/aYfNBbnm5b - ABC News (@ABC) 2 серпня 2017 р.

Как сообщалось, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В конце июля законопроект почти единогласно поддержали обе палаты Конгресса.

Он предусматривает введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих против России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики.