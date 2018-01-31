Трамп указал на угрозу интересам США со стороны России и Китая

Вашингтон расценивает политику России и Китая как внешнеполитическую угрозу "интересам, экономике и ценностям" Америки. Об этом в ночь на среду, 31 января, заявил президент США Дональд Трамп во время своего первого летнего обращения к Конгрессу. Американский лидер указал на необходимость существенной модернизации ядерных арсеналов США.

Несмотря на такое заявление Трамп не упомянул расследование о возможных контактах его команды с русскими во время президентской кампании 2016 года. Среди важных внешнеполитических достижений администрации американский президент также отметил победу над террористической организацией "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Вместе с тем президент США отверг критику ООН из-за признания Вашингтоном Иерусалима единственной столицей Израиля, сказав, что это - "суверенное" право Америки. Он также отметил необходимость прекратить программы помощи некоторым странам, подчеркнув, что поддержка должна идти к "друзьям, а не к врагам" США и обратился с просьбой к Конгрессу принять специальный закон, чтобы зарубежная помощь оказывалась только дружественным странам. Трамп подчеркнул, что "ежегодно американские налогоплательщики присылают помощи этим странам 20 миллиардов долларов".

Не обошел он вниманием и вопрос КНДР, назвав северокорейский режим "кровавой диктатурой". Он также отметил, что его правительство не будет повторять "ошибок" предыдущих администраций в отношении действий Северной Кореи.