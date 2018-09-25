Трамп установил планку взносов в ООН на миротворчество

Соединенные Штаты не будут платить больше 25% в миротворческий бюджет Организации Объединенных Наций

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении во время дебатов на заседании Генеральной ассамблеи ООН во вторник, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

"Соединенные Штаты преданы тому, чтобы сделать ООН более эффективной и подотчетной. Я неоднократно говорил, что Организация Объединенных Наций обладает неограниченным потенциалом. Как элемент реформирования, как я сказал нашим переговорщикам, США не будут платить больше 25% в миротворческий бюджет ООН", - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что это должно побудить другие государства активизировать усилия в сфере безопасности и разделить этот большой груз.

"Тогда мы сможем реализовать самые высокие ожидании от ООН", - подчеркнул Трамп.