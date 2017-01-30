Трамп устроил в Белом доме показ комедии для взрослых

Президент США Дональд Трамп для личного просмотра в Белом доме выбрал два фильма. Так лично для главы страны и его семьи были показаны комедия для взрослых "Почему он?" и анимационный мультфильм "В поисках Дори".

Как пишет The Hollywood Reporter, есть особый цинизм в том, что после подписания 90-дневного запрета на въезд в США для семи стран, Трамп смотрит фильм о разделённой семье.

А фильм с рейтингом +18 "Почему он?" рассказывает о противостоянии главы семейства с молодым и богатым парнем своей дочери. В фильме полно пошлых шуток и нецензурных слов.

Styler РБК-Украина