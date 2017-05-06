Трамп утвердил бюджет США, предусматривающий помощь Украине

Президент США Дональд Трамп утвердил консолидированный проект государственного бюджета в размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который заканчивается 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

4 мая законопроект о бюджете поддержали в Конгрессе и Палате представителей США.

В бюджете предусмотрено выделение не менее $560,465 млн Украине, а также $150 млн в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности.

Несколько разделов документа о финансировании спецслужб посвящены России, а точнее - "противостоянию ее влияния". В разделе финансирования Пентагона также прописан запрет на поддержку российской аннексии Крыма, запрет на признание российского суверенитета над Крымом и поддержку американских инвестиций в Крыму.