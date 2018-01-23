Трамп утвердил временное финансирование правительства до 8 февраля

Конгресс США большинством голосов принял законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля.

Об этом говорится на сайте Конгресса США.

За временный бюджет проголосовали 266 депутатов, против - 150.

Принятый Конгрессом закон уже подписал президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия средств. Истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, а полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Как сообщала "Страна", представители Белого дома по связям с общественностью перестали отвечать на телефонные обращения американцев. Вместо консультанта граждане слышат теперь запись автоответчика про приостановку работы федерального правительства из-за задержки принятия бюджета.