Трамп уверяет, что не сделал ни одной уступки Путину в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным не делал ему уступок ни в чем.

Об этом он написал в Twitter.

"Когда вы слышите, как негативно в фейковых новостях говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я во всем ему уступил, помните, что я не сделал ни одной уступки, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран", - заявил Трамп.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 липня 2018 р.

Он добавил, что отлично поладил с Путиным.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, который на прошлой неделе несколько раз подтверждал существование попыток России вмешаться в выборы 2016 года, в очередной раз назвал заговор своей кампании с россиянами выдумкой.

