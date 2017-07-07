Трамп увиделся с Путиным на саммите G20

Сайт Белого дома опубликовал расписание переговоров президента США на саммите G20 в Гамбурге: Трамп и Путин встретятся на полчаса около 17:00 по Киеву

Сегодняшняя встреча американского президента Дональда Трампа с лидером государства-оккупанта РФ Владимиром Путиным на полях начавшегося саммита Большой двадцатки продлится немногим более получаса. Тем временем главы государств уже увиделись в Гамбурге во время церемонии приветствия участников канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает прокремлевский ресурс Коммерсант.

При встрече они обменялись рукопожатием, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Немецкие и другие западные СМИ об этом ничего не сообщают.

Как следует из распорядка дня президента США, который был опубликован на сайта Госдепартамента, после полудня у Трампа будет расширенная встреча с коллегой из Мексики Энрике Пенья Ньето, после чего американский лидер отправится на "рабочий ланч" с другими лидерами G20. Отобедав, президент США посетит рабочую сессию саммита, после чего уделит около 35 минут на встречу с Путиным, которая также пройдет в "расширенном формате".

Хозяйка саммита G20 канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет посредником на этих переговорах.

Сегодня, 7 июля, на полях саммита G20 в Гамбурге состоится встреча Трампа и Путина. По словам советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, "нет какой-то специфической повестки дня" под эту встречу: темой разговора будет "то, о чем президент захочет поговорить".

В Госдепартаменте США заявили, что на предстоящей встрече с Путиным Трамп не будет заключать какие-либо двусторонние соглашения, в которых фигурирует Украина.