Трамп уволил главу пресс-службы Белого дома через десять дней после назначения

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи уволен со своего поста всего через десять дней после назначения.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на американские СМИ.

Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же ославился, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег, главу администрации Райнса Прибуса и советника президента Стива Бэннона.

Известно, что Прибус и Бэннон решительно возражали против назначения Скарамуччи, а после его прибытия в Белый дом пресс-секретарь Шон Спайсер, считавшийся союзником Прибуса, тут же подал в отставку.

По сообщениям прессы, решение уволить Скарамуччи принял новый глава администрации Трампа Джон Келли.

Официальное заявление об этом решении появилось на официальном сайте Белого дома.

"Энтони Скарамуччи покинет свой пост директора по коммуникациям Белого дома. Мистер Скарамуччи решил, что будет лучше, если он позволит главе аппарата Белого дома Джону Келли начать с чистого листа и сформировать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в заявлении.