Трамп ужесточил политику в отношении России - WSJ

Теперь Европа радуется, а не трепещет, - никакой сделки с Кремлем не будет, отмечает газета.

Президент США Дональд Трамп предпринял неожиданное ужесточение в отношении России, что вызвало одобрение у ряда союзников в Евросоюзе, пишет Wall Street Journal.

"Избрание Трампа было встречено в России ликованием, а в Европе - с трепетом... Но за шесть недель эмоции и там, и там начали меняться на противоположные", - пишет издание.

Газета напоминает, что "радостные настроения" в России были связаны с тем, что во время кампании Трамп высказывался о Кремле в примирительном тоне и критиковал НАТО и Евросоюз.



Теперь же, после вступления Трампа в должность американского президента он выбрал себе нескольких высокопоставленных членов администрации, которые продвигают жесткий курс в отношении Кремля.

К тому же, сам Трамп недавно назвал себя фанатом НАТО и говорил в одобрительном тоне в обращении к Конгрессу на прошлой неделе.

"Тем временем Европа аплодирует перемене, а Москва тревожится. Европейские дипломаты заявили: их заверили, что США не "продадут" России Восточную Европу и Украину путем признания расширенной сферы влияния Москвы", - говорится в статье.

WSJ приводит слова высокопоставленного дипломата ЕС, который говорит, что Брюссель и Вашингтонг значительно продвинулись к выработке единой позиции.

"Никто не вынес ощущения, будто США заключают с Россией какую-то "большую сделку", - сказал дипломат после консультаций в Вашингтоне.



Газета отмечает, что Кремль уже умеряет надежды на сближение с США или на смягчение американских позиций.

Кремлинологи из США, пишет газета, утверждают, что основательная "перезагрузка" отношений с Россией всегда была сложной задачей, поскольку Путин ее не хочет.

"Кремль давно уверяет, что США пытаются сместить Путина, и перед выборами нагнетает антиамериканизм, чтобы защититься об обвинений в подтасовках", - говорят кремлинологи.

Издание также приводит позицию сомневающихся в долгосрочной перспективе "антироссийской" политики Трампа.

"Сообщения о смерти инициативы Трампа в отношении Москвы преждевременны. Это была идея-фикс его внешнеполитического подхода, вопреки тому факту, что его кабинет и политический истеблишмент настроены против нее", - сказал Эндрю Вейсс, вице-президент по исследованиям Carnegie Endowment for International Peace.

Однако Пол Сондерс, исполнительный директор Center for the National Interest, считает, что отношения между Кремлем и Белым домом вскоре обострятся.

"Когда Трамп говорит, что хочет улучшить отношения, то ему очень важно сделать это с позиции силы. А российской стороне такое, очевидно, не понравится", - считает эксперт.

Ранее СМИ узнали, что Трамп хочет отсрочить сделку с Москвой по совместной борьбе с ИГИЛ.