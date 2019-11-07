Трамп в ближайшее время мог признать Крым российским, - Тейлор

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор признался, что президент США Дональд Трамп мог признать Крым российским на фоне его скандала вокруг Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на расшифрованное заявление Тейлора во время закрытых показаний в Конгрессе.

По словам Тейлора, он неоднократно предупреждал американских чиновников о вреде неофициальных каналов связи с украинской властью и давления относительно публичного заявления Зеленским о начале расследования дел компании Burisma.

Эту информацию поверенный также сообщил и американскому послу в Украине Гордону Сондленду.

Сондленд ответил, что от этого объявления зависит все, включая военную помощь. Он сказал, что президент Трамп хочет связать президенту Зеленскому руки публичным заявлением об этих расследованиях... Я сказал, что президенту Трампу стоит иметь больше уважения к главе иностранного государства, - сказал Тейлор.

По его словам, у неофициального канала США с Украиной было трое участников - Курт Волкер, Гордон Сондленд и министр энергетики США Рик Перри. Со всеми американцами связь поддерживал личный юрист Трампа Рудольф Джулиани.

Тейлор отметил, что несколько раз с Трампом общался и сам Сондленд. Так, в начале сентября он якобы просил Трампа отменить свои требования к Зеленскому.

Он сказал, что говорил с президентом Трампом, как я предлагал неделю назад. Но президент был непреклонен: он настаивал, что президент Зеленский лично объявил обо всем публично, - добавил он.

Ранее сообщалось, что временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор дал переломные показания в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.

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