Трамп відправив у відставку міністра оборони США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив міністра оборони Марка Еспера.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Кріс виконає відмінну роботу. Марк Еспер звільнений від посади. Спасибі йому за роботу", - написав президент США.

Еспер пропрацював на посаді міністра оборони із липня 2019 року.

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