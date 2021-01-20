Трамп в останній день президентства помилував десятки людей

В останній день президентства Дональда Трампа в США він помилував 73 ув'язнених.

Про це повідомляє ВВС.

Трамп помилував 73 людини. Також президент США тим же указом пом'якшив покарання ще 70 засудженим.

Зокрема, звільнено з-під варти стратега Білого дому та ідеологічного соратника президента Стіва Беннона. Його звинувачували в шахрайстві після участі в політичному проекті.

"Пан Беннон - важливий лідер консервативного руху, відомий своїм політичним чуттям", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Стів Беннон очолював передвиборний штаб Трампа в останні місяці кампанії 2016 року і після перемоги на виборах отримав пост головного стратега Білого дому. У серпні 2017 року він залишив Білий дім.

Також помилувані репери Ліл Вейна і Kodak Black. Вони були засуджені за незаконний оборот зброї.

Крім того, звільнений з-під варти колишній мер Детройта Кваме Кілпатрік. Він відбував 28-річний термін за звинуваченням в корупції з 2013 року.

У числі помилуваних політконсльтант Пол Еріксон, колишній бойфренд росіянки Марії Бутини, яка була засуджена в США за "змову з метою незаконної роботи іноземним агентом".

Відзначають, що адвокати наполягли на тому, щоб сам Трамп і члени його сім'ї не були помилувані. Такої практики серед президентів ніколи не було. Тому про законність такого кроку юристи не знали.