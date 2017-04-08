Трамп в Сирии действовал без разрешения Конгресса - сенатор

Применение режимом Башара Асада химического оружия в Сирии является прямым нарушением международных норм и "требуют жесткой реакции от США и международного сообщества". Однако односторонние действия США на Ближнем Востоке вызывают серьезную озабоченность, учитывая, что это было сделано президентом США Дональдом Трампом без "разрешения Конгресса на применение военной силы". Об этом заявила сенатор-демократ из Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, передает Голос Америки.

Она также подчеркнула, что у Трампа нет какого-либо долгосрочного плана или стратегии по Сирии.

Джиллибранд считает, что для разрешения ситуации в Сирии не может быть только "военного подхода" и администрация президента должна разъяснить американцам, каким образом она собирается вести переговоры с партнерами по коалиции по дипломатическому решению сирийского конфликта.

В ночь на 7 апреля ВМС США запустили с корабля в Средиземном море 60 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии около Хомса. В результате атаки погибли по меньшей мере пятеро военных армии Асада.

Ранее сегодня сообщалось, что США пригрозили новыми ударами по военной инфраструктуре режима Асада в Сирии в случае использования правительственными войсками химического оружия.