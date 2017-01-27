Трамп в субботу поговорит с Меркель, Олландом и Путиным - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

Эту информацию подтвердили в Белом доме, сообщает AFP.

Сегодня советник президента США Келлиєнн Конуэй, подтвердила, что 28 января состоится разговор Трампа и Путина, во время которого они, скорее всего, будут искать "точки соприкосновения".

СМИ также сообщали, что Меркель в субботу, вероятно, будет говорить с Трампом о России.

Напомним, что ряд аналитиков и журналистов сообщили о слухах, которые циркулируют в США, о подготовке в Белом доме проекта указа об отмене санкций в отношении РФ.

Как сообщалось, Франсуа Олланд считает, что администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского Союза, в том числе в сфере торговли.