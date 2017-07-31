Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций против РФ - Пенс

Вице-президент сообщил, что президент подпишет законопроект об усилении санкций против РФ, ранее утвержденный в Конгрессе и Сенате

Президент США Дональд Трамп вскоре подпишет закон об усилении санкций против РФ, сообщил вице-президент Майк Пенс в своем Twitter.

Точную дату Пенс не назвал.

"В знак нашей приверженности очень скоро @POTUS (Трамп - ред.) подпишет законодательный акт для укрепления кодификации санкций США против России", - написал он.

In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U.S' sanctions against Russia. #VPinEurope pic.twitter.com/hVzeimPi0H - Vice President Pence (@VP) 31 липня 2017 р.

26 июля законопроект о санкциях против РФ был поддержан Конгрессом США. 28 июля его одобрил Сенат.