Трамп вспомнил об "украинской попытке саботажа" его президентской кампании

Президент США Дональд Трамп упомянул об "украинской попытке саботажа" его президентской кампании в пользу кандидата на пост президента США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон в обращении к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу о результатах расследования. Об этом он написал в своем Тwitter, передает УНН.

"Украинская попытки саботировать кампанию Трампа - "тихо работают, чтобы подтолкнуть Клинтон". Так где же расследование генерального прокурора", - написал американский президент.

Он добавил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс "принял очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон (где электронные письма и сервер DNC) и организаторов слива информации с разведки".

Напомним, зять и советник президента Дональда Трампа - Джаред Кушнер - дал показания в конгрессе США в закрытом режиме в сенатском комитете по разведке о контактах между Россией и избирательной компанией президента Д.Трампа.

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в президентскую предвыборную кампанию в США в 2016 году. На эту должность назначен Роберт Мюллер, который был главой ФБР с 2001 по 2013 год.

Кроме спецпрокурора, вопрос о том, вмешивалась ли Россия в выборы и вступала ли в сговор с кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа, рассматривают и несколько комитетов американского конгресса.

Москва отрицает любое вмешательство, а Д.Трамп говорит, что его кампания не вступила в сговор с Россией.