Трамп вважає "дуже дивною" втрату лідерства у ключових штатах

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який балотується на другий термін повноважень, заявляє, що вважає втрату свого лідерства у деяких ключових штатах "дуже дивною".

Про це Трамп повідомив у мікроблозі Twitter.

"Минулого вечора я лідирував, часто переконливо, у багатьох ключових штатах, у майже у всіх напрямах, де демократи контролювали або керували", - наголосив Трамп.

Коментуючи процес підрахунку голосів в окремих штатах, президент США заявив:

"Потім, один за одним, вони почали магічно зникати, оскільки були зараховані неочікувані вкидання бюлетенів. Дуже дивно, і "дослідники суспільної думки" подали це абсолютно і історично неправильно".

Як випливає з даних телеканалу CBS News, підрахунок голосів усе ще триває у штатах Пенсильванія (20 голосів виборців), Північна Кароліна (15 голосів виборців), Джорджія (16 голосів виборців), Аляска (3 голоси) - у цих штатах наразі лідирує Трамп.

Також підрахунок триває у штатах Мічиган (16 голосів виборців), Вісконсін (10 голосів виборців), Невада (6 голосів виборців), Арізона (11 голосів виборців), Мейн (4 голоси виборців) - у цих штатах лідирує Байден.Вибори в США: що відомо Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.