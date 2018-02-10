Трамп заблокировал публикацию доклада демократов о вмешательстве РФ

Президент США Дональд Трамп заблокировал выпуск секретного доклада представителей Демократической партии в Конгрессе, который касается возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Адвокат Белого дома Дон МакГон заявил, что Министерство юстиции определило части десятистраничного меморандума, созданного демократами из Комитета разведки в Палате представителей, "создающими особенно серьезную обеспокоенность относительно интересов национальной безопасности и правоприменения".

Белый дом также выпустил письмо директора ФБР, в котором выражена обеспокоенность по поводу выхода доклада из-за соображений защиты источников и методов разведки США.

Неделей ранее Трамп отклонил аналогичные предостережения ФБР по меморандуму, созданному республиканцами того же комитета, который, по словам демократов, был направлен на дискредитацию специального советника Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства РФ.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер был возмущен блокированием публикации меморандума демократов и обвинил президента в двойных стандартах.

"Миллионы американцев хотят знать ответ: что он скрывает?" - отметил Шумер.