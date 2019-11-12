Трамп заблокировал заявление в поддержку Украины после нападения РФ на Азове - экс-помощник

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, давая показания в Конгрессе по делу импичмента Дональда Трампа, заявил, что президент США был против обнародования заявления в поддержку Украины после нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

Это следует из стенограммы показаний, которую наводит издание Washington Post, пишет "Европейская правда".

Андерсон заявил, что чиновники Госдепартамента, такие как он, и другие эксперты по Украине рекомендовали Белому дому выступить с резким заявлением, осуждающим Россию за нападение на украинские корабли в конце 2018 года.

По его словам, они удивились, когда Трамп отклонил эту рекомендацию.

Андерсон сказал, что он и Курт Волкер "очень поддерживали" такое заявление Белого дома, которое бы осуждало Россию. Однако, по его словам, Трамп ввел "эмбарго на любые заявления" в поддержку Украины.

Вместе с тем государственный секретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли осудили действия России, сказал Андерсон. По словам экс-советника, украинцы постоянно спрашивали его, почему Белый дом никогда не высказывал своей поддержки.

Напомним, после нападения РФ у Керченского пролива Государственный департамент выступил с официальным заявлением Майка Помпео, в котором он осудил агрессивные действия России.

Дональд Трамп, со своей стороны, через сутки после нападения заявил журналистам, что "нам не нравится то, что происходит", и что "европейские лидеры не в восторге".