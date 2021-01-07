Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив

Президент США Дональд Трамп закликав віце-президента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів у Сполучених Штатах.

Про це Трамп повідомив у промові перед своїми прихильниками перед Білим Домом.

"Штати хочуть виправити свої голоси, які, на їхню думку, тепер базуються на порушеннях та шахрайстві, плюс корупційний процес так і не отримав законодавчого схвалення. Все, що має зробити Майк Пенс, - це відправити їх назад у Штати, і ми переможемо. Зроби це, Майк, це час для надзвичайної мужності!" - написав він у Twitter.

За даними NPR, зі свого боку Пенс заявив, що він не має повноважень відхиляти голоси колегії виборщиків, назвавши свою роль на спільному засіданні Конгресу щодо підрахунку бюлетенів "значною мірою церемоніальною".

"Я вважаю, що моя клятва підтримувати і захищати Конституцію не дозволяє мені претендувати на одностороннє право визначати, які голоси виборців слід підраховувати, а які ні", - повідомив Пенс в листі до Конгресу.

У відповідь Трамп заявив, що Пенсу "не вистачило мужності зробити те, що мало бути зроблено".

"У Майка Пенса не вистачило мужності зробити те, що повинно було бути зроблено для захисту нашої країни та нашої Конституції, давши штатам шанс засвідчити виправлені факти, а не шахрайські чи неточні, які вони просили попередньо засвідчити. США вимагають правди!" - написав Трамп.