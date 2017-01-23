Трамп запретил финансировать пропаганду абортов

Президент США Дональд Трамп вернул отмененный Бараком Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает агентство, американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью. Также эти организации помогают женщинам делать аборты.

ВВС пишет, что запрет на финансирование, связанное с абортами, уже не первый раз вводится со сменой демократической администрации на республиканскую.

Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.

24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.