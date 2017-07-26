Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп объявил, что трансгендерам запретят служить в американской армии в любом качестве.

Такое решение американский лидер принял после "консультаций с генералами и военными экспертами".

"Наша армия должна сосредоточиться на решительной и подавляющей победе, а не заниматься огромными медицинскими расходами и другими помехами, которые влекут за собой военнослужащие-трансгендеры. Спасибо", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Запрет на службу трансгендеров в армии США был снят 30 июня 2016 года после многолетних дебатов. С октября их начали принимать на службу, а также проводить операции по смене пола.

Пентагон с тех пор занимался проверкой влияния трансгендеров в армии на боеготовность армии.