Трамп заранее знал о встрече с россиянами, которые передали компромат Кремля на Клинтон - CNN

У Коэна нет доказательств, но он вероятно сотрудничает с федеральными прокурорами.

Адвокат президента США Дональда Трампа заявил, что глава Белого дома знал заранее о встрече в июне 2016 года, во время которой россияне должны были передать компромат на соперника по президентской конке Хиллари Клинтон, сообщил ряд американских СМИ, в том числе и CNN.

Зять Трампа Джаред Кушнер, сын Дональд Трамп младший, и главный представитель кампании Пол Манафорт встретились в Trump Tower в Нью-Йорке 9 июня 2016 года с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая предлагала информацию от российского правительства.

Трамп, его сын, его адвокаты и другие должностные лица администрации неоднократно заявляли, что президент не знал о встрече, пока в июле 2017 года появилось сообщение об этом в прессе.

Согласно сообщениям CNN и NBC, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который поссорился с президентом, утверждает, что присутствовал в тот момент, когда Дональд-младший рассказал отцу о предложении россиян встретиться. Тогда Трамп согласился на такую встречу.

Встреча в Trump Tower была организована музыкальным промоутером Робом Голдстоуном. Он сообщил сыну Трампа о наличии "официальных документов и информации, которые будут инкриминировать Хиллари отношения с Россией. И эта информация будут очень полезна" для Трампа.

Трампу-младшему понравилась идея, однако с тех пор он заявлял, что никакой "содержательной информации" не было предложено, и на встрече основное внимание было уделено проблеме усыновления российских детей.

Источники CNN говорят, что у Коэна нет доказательств, которые могли подтвердить эту иформацию.

Но как CNN, так и NBC сообщили одинаковую информацию, ссылаясь на анонимные источники - Коэн готов рассказать об это специальному прокурору Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года и возможный сговор с кампанией Трампа.

Мюллер уже обвинил 31 человека, в том числе 12 сотрудников ГРУ РФ, за взлом компьютерных сетей Демократической партии.

Коэн был очень лоялен Трампу, но сейчас находится под федеральным расследованием в Нью-Йорке за его деловые отношения.

После этой утечки начали появляться сообщения о том, сотрудничает ли Коэн с федеральными прокурорами.

В середине июля офис спецпрокурора Роберта Мюллера раскрыл схему взлома для вмешательства в выборы в 2016 году.

13 июля Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения 12 сотрудникам военной разведки Россииза вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Российских спецслужбистов обвинили во взломе электронной почты руководства Демократической партии.

В ФБР заявили, что буду настаивать на экстрадиции обвиняемых.

В России продолжают отрицать вмешательство в выборыпрезидента США.