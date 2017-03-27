Трамп заявил, что Германия должна НАТО 375 млрд долларов "за оборону"

Президент США Дональд Трамп предъявил Германии счет 375 млрд долл, которые Берлин якобы "задолжал" в рамках участия в НАТО.

Это произошло во время встречи Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет Times.

Издание ссылается на источники в правительстве Германии, которые подтвердили эту информацию, назвав факт выставления счета "возмутительным". Они также сообщили, что американский президент лично передал документ Меркель во время ее визита в Вашингтон.

"Цель подобных требований в том, чтобы запугать другую страну, однако канцлер восприняла их спокойно и не будет отвечать на эти провокации", - цитирует издание неназванного немецкого чиновника.

Как сообщал Укринформ, о "долге Германии" Трамп написал в своем Twitter на следующий день после переговоров с канцлером Ангелой Меркель в Вашингтоне. Тогда глава немецкого правительства сказала, что страна намерена к 2024 году довести военные расходы в бюджете до 2%, согласно взятым обязательствам. Сейчас это делают только 5 стран альянса: Соединенные Штаты (3,61%), Греция (2,38%), Великобритания (2,21%), Эстония (2,16%) и Польша (2%). В Германии уровень расходов на оборону составляет 1,2% ВВП.

Со своей стороны министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выступила с опровержением этой критики со стороны Трампа. "Не существует никакого счета по долгам в НАТО", - заявила министр. По ее словам, неверно было связывать исключительно с НАТО цель достижения 2-процентных от ВВП расходов на нужды обороны, которых страна намерена достичь в середине следующего десятилетия. Она напомнила, что потраченное ФРГ на эти цели, идет также на участие в миротворческих миссиях ООН, Евросоюза и на борьбу с терроризмом.