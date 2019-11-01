Трамп заявил, что хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму своего телефонного разговора с Владимиром Зеленским американскому народу. Об этом Трамп сказал в интервью The Washington Examiner.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп.

По его словам, все это расследование - "жульничество, обман".

"Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого", - сказал президент США.

Он также добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", - заявил Трамп.

Напомним, в сентябре в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на президента Зеленского, чтобы в Украине открыли расследование действий Байденов, и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США 24 сентября начала расследование в рамках импичмента президента.