Трамп заявил, что Коми раскрывает секретную информацию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления, которые сделал уволенный им директор ФБР Джеймс Коми .

Президент США Дональд Трамп после выступления Джеймса Коми в сенате заявил, что экс-директор ФБР раскрывает секретные данные.

"Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, (наступило) полное и окончательное возмездие... И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию", - написал Трамп в своем Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2017 г.

Как стало известно ранее из заявления адвоката Трампа Марка Касовица, Коми признал, что был одним из источников утечек информации в СМИ.

Напомним, 8 июня бывший директор Федерального бюро расследований дал показания в комитете по разведке сената США. Это стало первым публичным выступлением Коми после того, как Трамп уволил его в мае "из-за утраты доверия".

Коми заявил, что Трамп не просил его приостановить расследование, но при этом генпрокурор США Джефф Сешнс приказал не называть расследование вмешательства России в выборы "расследованием".

Также экс-глава ФБР заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

