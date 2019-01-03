Трамп заявил, что Мэттиса он, "по сути", уволил

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "по сути", уволил главу минобороны США Джеймса Мэттиса. Об этом глава государства сказал 2 января в Белом доме, информирует CNN.

Трамп отметил, что Мэттиса он, "по сути", уволил так же, как и экс- президент Барак Обама.

По словам президента США, экс-глава Пентагона получил сотни миллионов долларов военного финансирования, но не обеспечил взамен никакого успеха.

В частности, Трамп раскритиковал Мэттиса за Афганистан, где, по его мнению, тот действовал "не слишком хорошо".

CNN сообщает, что во время критических высказываний Трампа бывший заместитель Мэттиса, а сейчас исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сидел рядом с президентом и спокойно слушал.

20 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, который занимал эту должность с 21 января 2016 года. Мэттис говорил, что решил уйти из-за разногласий с Трампом по вопросам отношения к союзникам и "мягкости" президента к крупнейшим авторитарным режимам в мире.

25 декабря Мэттис, вероятно, в последний раз обратился к американским военнослужащим.

В настоящее время обязанности министра обороны США исполняет Шанахан.

Мэттис в 2013 году был уволен Обамой с должности главы центрального командования вооруженных сил США из-за разногласий в отношении Ирана.