Трамп заявил, что может снова встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в интервью в Овальном кабинете, опубликованном Reuters 21 августа, заявил, что, скорее всего, вновь встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп не рассказал о сроках встречи и других деталях.

По его словам, Северная Корея предприняла конкретные шаги в направлении денуклеаризации, несмотря на широко распространенные сомнения в готовности Пхеньяна отказаться от ядерного арсенала.

На вопрос, что именно это за шаги, лидер Белого дома ответил, что "они есть", но не уточнил, какие именно.

Трамп также добавил, что ему "нравится" Ким Чен Ын, а он сам нравится северокорейскому лидеру.

12 июня лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско- северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Агентство Reuters в августе сообщило со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций, что Северная Корея не прекратила разработку ядерных и ракетных программ в нарушение санкций ООН.