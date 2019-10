Трамп заявил, что не знает посла США в Украине Тейлора

Дональд Трамп заявил, что не знает голову дипломатической миссии США в Украине Вильяма Тейлора и назвал его представителем внутрипартийной оппозиции к себе.

Президент США Дональд Трамп назвал главу дипломатической миссии США в Украине Вильяма Тейлора представителем оппозиции к себе внутри Республиканской партии.

В своих показаниях перед Конгрессом Вильям Тейлор заявил, что администрация Трампа хотела, чтобы Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования в отношении якобы вмешательства Украины в выборах президента США 2016 года и по компании Burisma.

Он добавил, что выполнение требований Трампа рассматривался администрацией США, как предпосылка для восстановления замороженной поддержки Украины.

- Республиканец антитрамповец Джон Беллингер представляет дипломата антитрамповца Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом, - написал Трамп.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don't know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency….

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

- Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) Желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, которые еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает, - заявил Трамп.

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

Напомним, 18 октября исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани подтвердил, что президент Дональд Трамп заморозил почти $400 млн в виде помощи в целях безопасности для Украины, отчасти для оказания давления с целью расследования действий демократов.