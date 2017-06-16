Трамп заявил, что никакие расследования не смогли доказать его сговор с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследования возможного сговора его окружения с РФ не привели к обнаружению доказательств.

Президент США Дональд Трамп констатировал, что многочисленные расследования предполагаемого сговора во время американской предвыборной кампании между его окружением и Россией не привели к обнаружению доказательств.

"Спустя семь месяцев расследований и слушаний в комитетах (Конгресса - прим. ред) по поводу моего "сговора с русскими" никто так и не смог предъявить доказательства. Все это грустно!" - написал он в "Твиттере".

Расследования по поводу предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года ведут несколько комитетов в конгрессе США и ФБР. Кроме того, в мае 2017 года собственное расследование по поручению Минюста начал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

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