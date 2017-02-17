Трамп заявил, что СМИ мешают наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.

Об этом сообщает ВВС.

- Путин, возможно, считает, что он больше не может договориться со мной, так как политически это будет очень непопулярным для политика, - заявил Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции.

Дональд Трамп заявил, что ему было бы легче выбрать жесткий курс по отношению к России, но он выбрал путь, который отвечает интересам США. По мнению Дональда Трампа, США стоит поддерживать хорошие отношения с Россией, потому что обе страны имеют ядерное оружие.

Президент США в очередной раз обвинил американские СМИ в распространении фейковых новостей. Он также обещал расследовать дела об утечках материалов спецслужб в СМИ. Американский президент подчеркнул, что чиновники из его администрации, по его информации, не имеют связей с Россией.

- Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это все фейковые новости, - заявил Дональд Трамп.

На этой неделе в отставку вынужден был уйти советник Дональда Трампа Майкл Флинн. Газета Washington Post сообщила, что Флинн в декабре прошлого года обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком возможность отмены санкций. Это противоречит американскому законодательству, так как Флинн тогда не был чиновником.

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