Трамп заявил, что США не намерены начинать новую военную операцию в Сирии

Соединенные штаты Америки после ракетного удара, нанесенного по авиабазе правительственных сирийских войск, не намерены начинать новую военную операцию в Сирии

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business, передает "ДС".

"Мы не собираемся в Сирию", - заявил он.

Трамп также рассказал о том, что подтолкнуло его к мысли о ракетном ударе.

"Когда я вижу людей, использующих ужасное химическое оружие... и вижу этих красивых детей, умерших на руках отца или детей, которые задыхаются ... когда вы это видите, то я немедленно позвонил генералу Меттису (министру обороны США - ред.)" - заявил Трамп, отметив, что ракетный удар по Сирии нужно было нанести еще при прежнем президенте США Бараке Обаме.

"То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал... Я думаю, что сейчас Сирии будет гораздо лучше, чем было", - заявил американский президент.

Как сообщала "ДС", США подтвердили причастность России к зариновой атаке в Идлибе.

Напомним, в ночь на 7 апреля США нанесли авиаудары по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

Целью удара был сирийский аэродром Шайрат, из которого, по мнению американских властей, были осуществлены химатаки в провинции Идлиб, в результате которых погибли 84 человека, в том числе 27 детей.