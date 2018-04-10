Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в мае - июне

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае - начале июня.

Об этом он сказал во время заседания в Белом доме, передает УНН.

"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или в начале июня", - сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей", а также отметил, что США хотят "честной сделки".

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", - сказал Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что США ответит на газовую атаку Сирии в течение 48 часов.