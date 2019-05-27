Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Я думаю, что Иран хотел бы провести переговоры, и если они этого хотят, мы тоже готовы", - сказал Трамп. - "Посмотрим, что произойдет, но я знаю, что премьер-министр Абэ поддерживает близкие отношения с Ираном".

Трамп сейчас находится в Японии с визитом.

По словам президента США, "никто не хочет, чтобы произошло что-то ужасное, особенно я". Неделю назад Трамп угрожал Ирану полным уничтожением.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки. США в 2018 году вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики. В ответ на последние шаги Тегерана Вашингтон объявил также о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана.

Иран пригрозил отказаться от еще нескольких пунктов ядерного соглашения, включая ограничения по обогащению урана, если за 60 дней страны ЕС не решат, как защитить Тегеран от американских санкций. В ЕС отвергли ультиматум и призвали Иран вернуться к выполнению пунктов ядерной сделки, а также пригрозили применить санкции в случае отказа Тегерана сделать это.

США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Также США приказали государственным служащим, которые не выполняют чрезвычайных задач, покинуть Ирак, а американские войска в Ираке и Сирии были приведены в состояние повышенной боеготовности. В ответ на такие действия в Корпусе стражей исламской революции заявили о готовности дать отпор Вашингтону. Впрочем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с США не будет.