Трамп заявил о вероятности крупного вооруженного конфликта между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт.

Об этом сообщает Reuters.

"Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно, нам бы хотелось урегулировать вещи дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно", - сказал Д. Трамп.

При этом Д. Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин "очень напряженно" пытается содействовать решению проблемы ядерных и ракетных разработок в КНДР и, "разумеется, не хочет видеть потрясения и смерть".

Сообщается, что президент США отверг призыв главы тайваньской администрации Цай Инвэнь провести новый телефонный разговор в дополнение к тому, который состоялся между ними в декабре минувшего года после победы Д. Трампа на ноябрьских выборах.