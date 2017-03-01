Трамп заявил о желании США найти новых друзей

США стремятся найти новых друзей и создать новые партнерства.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу, текст которого приводит Los Angeles Times.

"Америка хочет найти новых друзей и установить партнерство там, где общие интересы пересекаются. Мы хотим гармонии и стабильности, а нене войны и конфликта", - заявил президент США.

По словам Трампа, сейчас США дружат с бывшими врагами.

"Америка сегодня дружит с бывшими врагами. Некоторые из наших самых близких друзей стояли по другую сторону баррикад десятилетия назад в мировых войнах. История должна дать нам веру в то, что лучший мир возможен", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США решительно поддерживают НАТО, однако союзники должны выполнять финансовые обязательства.