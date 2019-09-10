Трамп заявив про готовність долучитись до переговорів "щодо миру в Україні" - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитись до переговорів у "нормандської четвірки" щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно учасникам переговорів, повідомляє "Голос Америки".

"Я вважаю, що той факт, що відбувся обмін полоненими між Росією та Україною, є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився", - заявив Дональд Трамп.

8 вересня президенти Франції та Росії анонсували ймовірну зустріч у Нормандському форматі "за кілька тижнів".

7 вересня рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців - політв'язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.