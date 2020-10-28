Трамп заявив, що Росія заздрить військовій могутності США

Росія і Китай заздрять військовій перевазі США. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в штаті Вісконсін, передає Fox News, передає УНН.

"Ми перевершуємо всіх у світі по військовій силі. Росія, Китай, всі інші, вони нам заздрять", - сказав він.

За словами Трампа, ніхто не очікував від США таких успіхів, проте їм вдалося перебудувати свою армію і вийти на лідируючі позиції в цій сфері.

Окремо президент виділив ядерне озброєння країни, зазначивши, що зараз воно знаходиться в найкращому стані. "Сподіваюся, його не доведеться ніколи використовувати", - додав американський лідер.

Як пояснив президент, військова міць потрібна США для збереження миру, який вони збираються підтримувати за допомогою сили.

Раніше Трамп неодноразово говорив про зброю США, що не має аналогів в інших державах. Наприкінці вересня політик повідомив, що армія Штатів відновила свою міць саме за час його президентського терміну.