Трампа интересует покупка Гренландии в Дании - СМИ

резидент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность приобретения Соединенными Штатами Гренландии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники внутри Белого дома.

Гренландия является автономной областью Дании. Остров превосходит материковую часть королевства по территории почти в 50 раз, но в нем постоянно живут всего 56 тысяч человек.

По словам источников The Wall Street Journal, Трамп расспрашивал советников, могут ли США законно приобрести Гренландию, с интересом выслушивал ответы и обращал особое внимание на огромные природные ресурсы и геополитическое значение расположенной между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами территории. Президент даже обращался к юристам Белого дома с просьбой изучить правовые аспекты возможной сделки.

В 1867 году, когда США купили у России Аляску, Госдепартамент серьезно изучал идею приобретения Гренландии и Исландии. К соглашению дело не дошло. После Второй мировой войны, учитывая стратегическое значение Гренландии, президент Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов за остров. Копенгаген отказал.

В Гренландии сейчас расположена самая северная военно-воздушная база США Туле.

В начале сентября запланирован официальный визит Трампа в Данию, однако обсуждение вопроса Гренландии, пишет The Wall Street Journal, не включенное в повестку дня. Госсекретарь Майк Помпео собирался побывать в Гренландии в мае, однако поездка сорвалась из-за осложнения с Ираном. США успешно взорвали попытки Китая расширить свое экономическое присутствие на острове, предоставив кредиты на строительство трех новых аэропортов.

Интерес Трампа к Гренландии, отмечает The Wall Street Journal, вспыхнул после того, как президент узнал, что у Копенгагена возникли трудности из-за необходимости финансирования автономной территории в объеме 591 миллионов долларов в год. Именно тогда Трамп загорелся идеей покупки Гренландии.