Трампа не устраивает дорогая нефть и он готов ослабить санкции против Ирана

Такие разговоры в администрации президента США связывают с тем, что в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабить санкции для импортеров нефти из Ирана.

Как сообщает РБК-Украина, США готовы в индивидуальном порядке работать со странами, которые сокращают импорт нефти из Ирана. Такие разговоры в администрации Трампа связывают с тем, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а дорогая нефть не устраивает президента. Об этом Трамп также неоднократно давал понять картелю ОПЕК и своему стратегическому союзнику - Саудовской Аравии.

Стоимость бензина на украинских заправках продолжает расти день ото дня: только за минувшие пару месяцев он подорожал почти 10%. Виноваты во всем два ключевых фактора - падение курса гривны и рост котировок нефти на биржах. Но если курс нацвалюты пока что стабилизировался, то ситуация с нефтью оптимизма не вызывает - впервые с осени 2014 года она достигла $82/бар. Американский президент Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что цены на нефть завышены. А их перманентный рост нарушает фундаментальные законы экономики.

Европейский союз и Иран будут придерживаться обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на недавний выход США из сделки. Европейские страны продолжат активно взаимодействовать с Тегераном в сфере экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

Санкции США формально могут касаться только американских граждан и компаний, но если кто-то пытается обходить ограничения, то на граждан любой третьей страны могут быть наложены вторичные санкции, которые запрещают любую деятельность совместно с США, например, долларовые платежи. Пока желающих потерять такой инструмент не было, как и не было прецедентов наложения подобных санкций.