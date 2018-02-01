Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Загадочный американец третий год подряд выдвигает Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Это подтвердил директор Норжеского института проблем мира (PRIO) Хенрик Урдал, передает Voice of People.

- Однако я не могу говорить о том, кто стоит за его выдвижением. Это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что инициатива принадлежит американцу, - сказал он.

По его словам, в предыдущие годы кандидатуру Трампа выдвигал тот же человек.

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Напомним, в 2017 году Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании по отмене ядерного оружия.