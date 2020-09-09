Трампа висунули на Нобелівську премію миру - FoxNews

Всього через кілька тижнів після надання допомоги в у встановленні миру між Ізраїлем і Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) президент США Дональд Трамп був номінований на Нобелівську премію миру 2021 року, повідомив американський консервативний телеканал.

Номінація, представлена членом норвезького парламенту Крістіаном Тібрінгом- Гідде (Christian Tybring-Gjedde), віддала Трампу належне за його зусилля, спрямовані на врегулювання тривалих конфліктів у всьому світі.

"За його заслуги, я думаю, він зробив більше спроб створити світ між народами, ніж більшість інших номінантів на Премію миру", - заявив в ексклюзивному інтерв'ю Fox News Крістіан Тібрінг-Гідде, чотириразовий член парламенту, який також є головою норвезької делегації в Парламентській асамблеї НАТО.

Тібрінг-Гідде в листі щодо номінації в Нобелівський комітет заявив, що адміністрація Трампа зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем і ОАЕ. "Як і очікувалося, інші країни Близького Сходу підуть по стопах ОАЕ, ця угода може стати поворотним моментом, який перетворить Близький Схід в регіон співпраці та процвітання", - написав він.

У листі також згадувалася "ключова роль президента в полегшенні контактів між конфліктуючими сторонами та... створенні нової динаміки в інших тривалих конфліктах, таких як кашмірська прикордонна суперечка між Індією і Пакистаном та конфлікт між Північною і Південною Кореєю, а також у розв'язання питань, пов'язаних з ядерним потенціалом Північної Кореї ".

Далі Тібрінг-Гідде похвалив Трампа за виведення великої кількості військ з Близького Сходу. "Дійсно, Трамп подолав 39-річну серію американських президентів, які або розпочинали війну, або залучали Сполучені Штати в міжнародний збройний конфлікт. Останнім президентом, який ухилився від цього, був лауреат Премії миру Джиммі Картер", - написав він.

Це не перша подібна номінація Трампа, оскільки Тібрінг-Гідде представив одну разом з іншим норвезьким чиновником у 2018 році після саміту президента США в Сінгапурі з Кім Чен Ином. Як повідомляється, прем'єр-міністр Японії зробив те ж саме. Трамп тоді не переміг.

Член консервативно-популістської партії Норвегії Тібрінг-Гідде заявив Fox News, що його остання номінація не пов'язана зі спробою надати президенту США послугу.

"Я не великий прихильник Трампа", - сказав він. "Комітет повинен дивитися на факти та судити його за фактами, а не по тому, як він поводитися іноді. Люди, які отримали Премію миру в останні роки, зробили набагато менше, ніж Дональд Трамп. Наприклад, Барак Обама нічого не зробив".

Нобелівська премія миру 2009 року була присуджена тодішньому президенту Бараку Обамі за те, що Нобелівський комітет назвав його "видатними зусиллями щодо зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами".

Це рішення, прийняте за все за дев'ять місяців першого терміну Обами, було зустрінуте критикою в США - в тому числі і з боку Дональда Трампа, який тоді був приватною особою. Лех Валенса (Lech Walesa), колишній президент Польщі й нобелівський лауреат 1983 р., також сказав, що було занадто рано присуджувати нагороду Обамі - всього через 263 дня після вступу на посаду: "Занадто швидко. Поки Обама просто робить пропозиції. Але іноді Нобелівський комітет присуджує премію, щоб заохотити відповідальні дії ", - говорив Валенса.

Навіть Обама був приголомшений, сказавши, що в той час він був "здивований" рішенням Нобелівського комітету. "Чесно кажучи, - сказав він, - я не відчуваю, що заслуговую того, щоб перебувати в компанії стількох важливих фігур, які були відзначені цієї премії, чоловіків і жінок, які надихнули мене і надихнули весь світ своїм мужнім прагненням до миру".

Крім Обами, три інших президенти США отримали Нобелівську премію миру: президент Теодор Рузвельт в 1906 році за "ведення переговорів про мир в ході російсько-японської війни", президент Вудро Вільсон в 1920 році за те, що він був "провідним архітектором Ліги Націй", і президент Джиммі Картер у 2002 році за "багаторічні невтомні зусилля з пошуку мирних рішень міжнародних конфліктів".

Лауреат Нобелівської премії миру визначається Нобелівським комітетом у складі п'яти осіб, які призначаються норвезьким парламентом. Лауреат Премії миру за 2021 рік буде оголошено тільки в жовтні наступного року. За матеріалами ZN.UA