Трампу не смогли заказать номер в гостиницах Гамбурга

Сотрудники Белого дома не смогли забронировать номер президенту США Дональду Трампу и его делегации ни в одном из фешенебельных отелей Гамбурга на время проведения саммита G20, поскольку слишком поздно решили сделать заказ, сообщает Hamburger Abendblatt.

Известно, что Трампа планировалось поселить в отеле класса люкс Four Seasons, но на даты проведения саммита - 7 и 8 июля - все 156 номеров оказались полностью выкуплены делегацией из Саудовской Аравии. Также они забронировали несколько номеров в Hotel Renaissance и в The Westin.

Другие респектабельные отели Гамбурга были также забронированы для делегаций ключевых фигур саммита. Делегации из России, Южной Кореи и Австралии остановятся в отеле Park Hyatt, представители Вьетнама забронировали отель Reichshof, а делегации из КНР и Италии - The Grand Elysee.

В результате Трамп, сможет остановиться в гостевом доме сената в Гамбурге, а его персонал и команда будут размещены в генеральном консульстве США. СМИ предполагают, что американский президент остановится в Берлине на время саммита, а на мероприятия он будет прибывать на вертолете.

Сообщается, что в общей сложности для размещения мировых лидеров, их персонала и служб безопасности, прибывших в Гамбург на саммит "большой двадцатки", потребуется 9 тысяч гостиничных номеров.

Как сообщал MIGnews.com.uа, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель резко раскритиковала политику администрации президента США Дональда Трампа за два дня до саммита "Большой двадцатки".