Трампу слід попередити Москву, щоб не втручалася в справи Мінська - Болтон

Президент США Дональд Трамп повинен дати зрозуміти, що Росія не має права втручатися в ситуацію в Білорусі, вважає колишній радник президента з нацбезпеки Джон Болтон.

"Імовірність втручання Росії в справи Білорусі зростає в міру того, як Лукашенко, пережиток Радянського Союзу, щосили намагається зберегти владу", - написав Болтон у своєму мікроблозі у Твіттері.

"Президент Трамп повинен чітко пояснити, що Володимир Путін повинен триматися якомога далі від Білорусі, як і від наших виборів", - додав колишній радник президента.

У Білорусі вже більше як тиждень продовжуються масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Усього під час акцій протесту були затримані близько 7 тис. людей. Одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. Дотепер частину затриманих звільнено.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських промислових підприємствах.

У понеділок, 17 серпня, Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави після прийняття нової Конституції.